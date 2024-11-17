Бой длился два часа. Пограничники отбили штурм на Волчанском направлении (видео)
Пограничники отбили мощный вражеский штурм на Волчанском направлении. Бойцы уничтожили 12 штурмовиков РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.
Российские военные двумя отделениями пехоты пытались штурмовать позицию, которую удерживают бойцы Краматорского пограничного отряда. Враг провел артподготовку тяжелыми 120-миллиметровыми минометами.
После этого оккупанты начали штурм с фронта и с левого фланга при огневой поддержке двух боевых машин пехоты.
Бой длился более двух часов. Пограничники "минуснули" две БМП захватчиков, а в живых остались лишь двое оккупантов, их взятых в плен.
Еще 12 российских штурмовиков уничтожили бойцы Краматорского пограничного отряда.
Потери России на фронте
Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла более 720 тысяч солдат, а также десятки тысяч единиц техники. Украинские воины за последние сутки ликвидировали 1640 россиян.
Как отметил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк, за неделю потери противника составили около 11 990 человек. Также за семь дней россияне потеряли более 1730 единиц техники.
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