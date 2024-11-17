Бой длился два часа. Пограничники отбили штурм на Волчанском направлении (видео)

Пограничники отбили мощный вражеский штурм на Волчанском направлении. Бойцы уничтожили 12 штурмовиков РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Российские военные двумя отделениями пехоты пытались штурмовать позицию, которую удерживают бойцы Краматорского пограничного отряда. Враг провел артподготовку тяжелыми 120-миллиметровыми минометами. После этого оккупанты начали штурм с фронта и с левого фланга при огневой поддержке двух боевых машин пехоты. Бой длился более двух часов. Пограничники "минуснули" две БМП захватчиков, а в живых остались лишь двое оккупантов, их взятых в плен. Еще 12 российских штурмовиков уничтожили бойцы Краматорского пограничного отряда.