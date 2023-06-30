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Бій тривав 18 годин. Нацгвардійці закріпились на нових позиціях під Луганськом (фото)

Фото: нацгвардійці закріпилися на нових позиціях у Луганській області (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Бійці Нацгвардії змогли зайняти нові позиції у Луганській області. Окупанти наступали двічі, а бій тривав понад 18 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Нацгвардійці відбили атаку ворогів та закріпилися на нових позиціях в Луганській області", - йдеться в повідомленні.

Українські військові 50 полку імені полковника Семена Височана ліквідували 40 окупантів, поранили понад 100 і знищили їхню техніку.

"Російські війська продовжили атаку, але нацгвардійці відбили й другий наступ", - додали в МВС.

Бій тривав близько 18 годин і включав спільну роботу різних груп, а також підтримку аеророзвідки та корекцію вогню.

Ситуація на фронті

ЗСУ просуваються на кількох напрямках у ході контрнаступу. Наразі вже відомо про звільнення 9 населених пунктів, захоплених під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Щодо Луганської області, то раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що в Луганській області ЗСУ провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки, закріплюються на зайнятих рубежах. При цьому Силам оборони вдалося звільнити кілька позицій, які перебували під російською окупацією з 2014 року в районі Красногорівки Донецької області.

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Луганськ