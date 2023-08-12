Бій Маска та Цукерберга відбудеться в "епічному місці" в Італії

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано заявив, що мав "довгу дружню розмову" з Маском, під час якої вони говорили про "спільну пристрасть до давньоримської історії".

Санджуліано повідомив, що бій пройде в Італії, але не в Римі, а прибуток з нього може піти на благодійність для двох дитячих лікарень країни.

Сам Маск написав у соцмережі Х (колишній Twitter), що бій відбудеться "в епічному місці". За його організацію відповідатимуть його фонд та фонд Цукерберга, а транслювати поєдинок будуть на платформах Х та Meta.

Бій Маска та Цукерберга

Нагадаємо, що після того, як Маск висміяв стратегію Цукерберга з копіювання технологій конкурента при створенні соцмережі Threads. Після цього обидва заявили про готовність побитися у клітці під час турніру UFC у Лас-Вегасі.

А в серпні Цукерберг назначив дату поєдинку - він може пройти 26 серпня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.