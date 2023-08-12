Бой Маска и Цукерберга состоится в "эпическом месте" в Италии

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что имел "долгий дружеский разговор" с Маском, во время которого они говорили об "общем пристрастии к древнеримской истории".

Санджулиано сообщил, что сражение пройдет в Италии, но не в Риме, а прибыль с него может пойти на благотворительность для двух детских больниц страны.

Сам Маск написал в соцсети Х (бывший Twitter), что бой состоится "в эпическом месте". За его организацию будут отвечать фонды Маска и Цукерберга, а транслировать поединок будут на платформах Х и Meta.

Бой Маска и Цукерберга

Напомним, что после того, как Маск высмеял стратегию Цукерберга по копированию технологий конкурента при создании соцсети Threads. После этого оба заявили о готовности подраться в клетке во время турнира UFC в Лас-Вегасе.

А в августе Цукерберг назначил дату поединка - он может пройти 26 августа.

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