Бій був впритул до будинку. Третя штурмова показала відео зачистки Орлівки від росіян

Як розповіли військові, штурмова група прорвалася на вулиці селища та розпочала інтенсивний бій впритул до будинку, у якому засів противник.

"Ворог відстрілювався гранатами, випускав свої дрони та відмовлявся відступати. Відтак був послідовно знищений бійцями Третьої штурмової", - сказано у повідомленні.

Відео бою з росіянами було знято завдяки штурмовику з позивним Серфер з підрозділу "HYDRA" 2-ї роти 2-го мехбату.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, нещодавно українським захисникам довелося вийти з Авдіївки, оборона якої продовжувалась з початку повномасштабного вторгнення.

Як раніше зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якби союзники передали б нашим військовим боєприпаси вчасно, то з Авдіївки не довелося б відступати. Після цього в районі населеного пункту було втрачено контроль над кількома селами.

Також ЗСУ повідомляли, що російські окупанти застрягли в районі Авдіївки та не можуть просуватися далі. Основні зусилля вони зосереджують у районі Новомихайлівки.

Як писало The New York Times, наступ Росії навколо Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів. Україна спрямувала значні сили для захисту цього району, а російські війська атакують у відкритих полях з невеликим прикриттям.

Додамо, днями Третя штурмова під Авдіївкою ліквідувала батальйон окупантів і уразила два танки.

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