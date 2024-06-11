Бив та принижував курсантів: начальнику курсу Академії сухопутних військ у Львові оголошено підозру

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику курсу Академії сухопутних військ у Львові, який бив та принижував курсантів. Тепер йому загрожує 12 років ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР у Telegram.
"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику навчального курсу одного з факультетів Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що офіцер понад рік бив та принижував курсантів, намагаючись "навчити" їх дисципліни та порядку. Це відбувалося на території академії у Львові та у казармах в одному із сіл області. Про такі "виховні методи" стало відомо лише у березні цього року, тоді ж було зареєстровано кримінальне провадження.
Відомо про, щонайменше, чотирьох курсантів, яких викладач бив по голові та у різні частини тіла. Як зазначають у ДБР, він завдавав ударів не лише руками, а й прикладом зброї та ременем.
"Невдоволення офіцера могли викликати недбало складені речі або помилки в журналі. Одного з курсантів він змусив їсти цигарки перед іншими, бо той спізнився на шикування через куріння. Тож "педагог" вирішив його провчити, змусивши жувати кілька цигарок", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляють у Державному бюро розслідувань, наразі слідчі дії продовжуються, встановлюються інші епізоди протиправної діяльності.
Незадовго до повідомлення про підозру фігуранта було переведено на іншу посаду в одну з військових частин у Львівській області.
Офіцеру повідомлено про підозру у застосуванні військовою службовою особою насильства щодо підлеглого, вчиненого в умовах воєнного стану.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
"За клопотанням ДБР суд обрав підозрюваному запотисяч гривень", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно відомий радіоведучий повідомив, що його батька відмовляються звільняти зі служби та утримують у підвалі разом із побратимами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.