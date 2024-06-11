Бил и унижал курсантов: начальнику курса Академии сухопутных войск во Львове объявлено подозрение

"Работники ДБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении начальнику учебного курса одного из факультетов Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что офицер больше года избивал и унижал курсантов, пытаясь "научить" их дисциплине и порядку. Это происходило на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел области. О таких "воспитательных методах" стало известно только в марте этого года, тогда же было зарегистрировано уголовное производство.

Систематические физические "обучение"

Известно о, по меньшей мере, четырех курсантов, которых преподаватель избивал по голове и в разные части тела. Как отмечают в ДБР, он наносил удары не только руками, но и примером оружия и ремнем.

"Недовольство офицера могли вызвать небрежно составленные вещи или ошибки в журнале. Одного из курсантов он заставил есть сигареты перед другими, потому что тот опоздал на построение из-за курения. Поэтому "педагог" решил его проучить, заставив жевать несколько сигарет", - говорится в сообщении.

Как сообщают в Государственном бюро расследований, в настоящее время следственные действия продолжаются, устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности.

Ушел на другое место незадолго до оглашения подозрения

Незадолго до сообщения о подозрении фигурант был переведен на другую должность в одну из воинских частей во Львовской области.

Офицеру доложено о подозрении в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

"По ходатайству ДБР суд избрал подозреваемому за тысячу гривен", - говорится в сообщении.