UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У битві за Бахмут збили ще один ворожий літак (відео)

Фото: Прикордонники збили російський літак під Бахмутом (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 11 лютого, українські захисники збили ворожий літак у битві за Бахмут (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Сьогодні бійці ДПСУ зменшили авіапарк окупантів на одну бойову машину. За тиждень це вже другий підтверджений реактивник, знищений розрахунком ПЗРК прикордонного підрозділу", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що вірогідно це був штурмовик Су-25. Його вдалось збити із переносного зенітно-ракетного комплексу іноземного виробництва. Від влучання літак задимівся і почав різке зниження.

"Зіткнувшись з землею, літак розбився. Ймовірно, пілот "демілітаризувався" разом з літаком, його катапультування наші захисники не побачили", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що над Бахмутом прикордонники збили ворожий штурмовик, який прикривав російську піхоту.

Українські військові знищили ще 910 російських окупантів. Захисники збили також літак та вертоліт ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонбасДонецька областьБахмутВійна в Україні