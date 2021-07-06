Битва титанов. Сегодня Италия и Испания разыграют первую путевку в финал Евро

Нет доминированию

Обе сборные являются историческими фаворитами европейского и мирового футбола. Ожидать на чье-либо значительное превосходство не приходится.

"Будет непростой матч, даже несмотря на то что Испания отличается от Бельгии. Матч будет сильно отличаться от нашей предыдущей игры, но трудностей будет не меньше. Испания многие годы доминировала. Сейчас у них сменилось поколение, команда стала моложе, но в ее составе по-прежнему много прекрасных игроков и замечательный тренер", - заявил перед матчем наставник Италии Роберто Манчини.

Вторит своему итальянскому коллеге и главный тренер Испании Луис Энрике, считая, что вряд ли кто-то будет доминировать в этом матче.

"Будет интересно посмотреть, кто выиграет эту дуэль… Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как мы. Они любят применять высокий прессинг, что совсем не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, так что матч будет интересным. У обеих команд будут моменты", - отметил Энрике.

Выступления на Евро

Италия на этом турнире выглядит одним из главных фаворитов. Правда, после очень мощного старта в группе, где "скуадра адзура" одержала три победы над Уэльсом, Швейцарией и Турцией с разницей голов 7-0, немного сложнее пошло в плей-офф. В 1/8 финала итальянцы в сложном поединке смогли одержать победу лишь в овертайме над Австрией 2:1. А затем было противостояние с лидером рейтинга ФИФА - сборной Бельгией, где Италия достаточно уверенно по игре победила с аналогичным счетом - 2:1.

А вот для Испании это Евро складывалось изначально непросто. В первых двух турах против Швеции и Польши "фурия роха" добыла лишь два очка и смогла завоевать путевку в плей-офф лишь в последнем туре. Правда, сделали испанцы это более чем уверенно, разбив Словакию 5:0. Но в раунде на выбывание проблемы для Испании продолжились. Сперва была битва против Хорватии, где победу удалось вырвать лишь в овертаймах - 5:3. А в матче со Швейцарией в четвертьфинале и вовсе пришлось участвовать в серии пенальти, где таки оказались успешнее - 3:1 (1:1 основное время).

Личные встречи

За всю историю Италия и Испания встречались между собой 33 раза. При этом статистика встреч практически равная: у Испании на одну победу больше - 10 против 9 у Италии, еще 14 матчей завершились вничью.

Что касается чемпионатов Европы, то здесь также примерно равная статистика, однако здесь минимальное преимущество уже на стороне итальянцев - 2 победы против 1 у Испании при 3 ничьих. Хотя, пожалуй, главную победу на ЧЕ одержали как раз испанцы - на домашнем для Украины Евро-2012 Испания разбила в финале Италию 4:0.

Последний раз сборные встречались в отборе на чемпионат мира-2018. Тогда в Италии сборные сыграли вничью 1:1, а в Испании победу праздновали хозяева 3:0.

В целом Испания трижды становилась чемпионами Европы - в 1964, 2008 и 2012 годах. Италия имеет один титул в своем активе - в далеком 1968 году.

Ориентировочные составы и кадровые потери

Италия в матче с Бельгией потеряла основного левого защитника Леонардо Спинаццолу. Еще один фланговый защитник "скуадры адзуры" Алессандро Флоренци вернулся в основную группу игроков еще перед матчем с Бельгией, однако на тот поединок в заявку своей сборной не попал.

У Испании же под вопросом остается участие в матче Пабло Сарабии, который был заменен в игре со Швейцарией в перерыве из-за повреждения.

Ориентировочные составы:

Италия: Доннарумма - Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон - Барелла, Жоржиньо, Верратти -Кьеза, Иммобиле, Инсинье

Испания: Симон - Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Альба - Коке, Бускетс, Педри - Морено, Мората, Ольмо

Где смотреть

Поединок между Италией и Испанией состоится в Лондоне на Уэмбли в 22:00 по Киеву. Транслировать поединок будет телеканал "Украина", альтернативные трансляции - на каналах "Футбол 1, 2 и 3". Также РБК-Украина проведет текстовую онлайн трансляцию матча, которая начнется в 21:30.