Битва на Востоке НБА, классика Лиги чемпионов и новый вызов "Байера": анонс недели в спорте

Бескомпромиссный баскетбольный матч в Майами, футбольное противостояние авторитетов в Мюнхене, немецкий вояж "Пари Сен-Жермен", встреча знаковых для Уэйна Гретцки хоккейных команд и новый шаг в финал еврокубка для леверкузенского "Байера" состоятся на этой неделе.

"Майами" – "Бостон"

30 апреля, 02:30, Майами, "Касейя Центр", телетрансляция на Setanta Sports

Первая и восьмая команда регулярного первенства на Востоке НБА во второй раз встретятся во Флориде. После обмена победами в Массачусетсе "Бостон" одержал уверенную победу в Майами в ночь на воскресенье. Даже Святослав Михайлюк провел на паркете полторы минуты и успел оформить 1 подбор. Еще один успех на выезде позволит "Селтикс" сразу по возвращении домой завершить серию первого раунда на радость родным трибунам. Без Джимми Батлера "Хит" очень сложно сопротивляться.

"Бавария" – "Реал"

30 апреля, 22:00, Мюнхен, "Альянц Арена", трансляция на MEGOGO

Королевский клуб во второй раз подряд в плей-офф Лиги чемпионов будет соавтором досрочного финала. Да, "Бавария" в нынешнем сезоне провалилась на внутренней арене. Впрочем, в главном еврокубке мюнхенцы сохраняют статус традиционных фаворитов. Немецкий гранд после анонса отставки Томаса Тухеля получил второе дыхание и неожиданно и одновременно уверенно выбил "Арсенал". Итак, Харри Кейн будет иметь возможность напомнить "Реалу" о ценности центрфорварда.

Фото: Мануэль Нойер ранее останавливал "сливочных" из Мадрида (facebook.com/fcbayern.en):

"Боруссия" Д – ПСЖ

1 мая, 22:00, Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк", трансляция на MEGOGO

Зато во втором полуфинале Лиги чемпионов есть очевидный фаворит. Чемпион Франции отправил на новый круг скитаний "Барселону" и мысленно уже обдумывает план на финал. Другое дело, что немецким "шмелям" не привыкать побеждать в роли андердога. В противостоянии с мадридским "Атлетико" дортмундцы очень уместно забили мяч на выезде, а затем шокировали "матрасников" двумя голами до перерыва дома. Парижанам следует заранее подготовиться к сюрпризам от "Боруссии".

"Эдмонтон" – "Лос-Анджелес"

1 мая, 23:00*, Эдмонтон, "Роджерс Плэйс", телетрансляция на Setanta Sports+

Гранды Тихоокеанского дивизиона гарантированно сыграют пятый матч серии в ночь на четверг. "Ойлерз" и "Кингз" вернутся в Альберту после обмена победами в предыдущем слоте. "Эдмонтон" в первом поединке в солнечной Калифорнии, похоже, утвердил случайность победы "Лос-Анджелеса" в овертайме второго матча. Если Коннор Макдэвид к темпу ассистентских действий прибавит еще и голевые, то не поздоровится не только "Кингз", но и любому в НХЛ.

Фото: Для "Кингз" противостояние с "Ойлерз" – сверхпринципиальное (latimes.com)

"Рома" – "Байер"

2 мая, 22:00, Рим, "Стадио Олимпико", трансляция на MEGOGO

В середине января руководство римских "волков" уволило Жозе Моуринью и стремилось, чтобы сезон как можно скорее закончился. В конце апреля "Рома" с уже постоянным наставником Даниэле Де Росси идет в зоне Лиги чемпионов и всерьез борется за трофей Лиги Европы. Римляне сняли скальпы с "Брайтона" и "Милана" и получили, очевидно, самого серьезного оппонента из возможных. "Байер" уже отправил в небытие клеймо "Неверкузена" дома и стремится к тому же в Европе...

* – точное время определят позже