Битва за Покровськ ймовірно відбудеться восени, але зараз РФ призупинила наступ, - Селезньов

Співрозмовник також зазначив, що Курський прорив поки що не призвів до значного покращення ситуації на передовій.

Він додав, що окупанти за останній час захопили цілу низку населених пунктів Донецької області, підійшли до Торецька і знаходяться, ймовірно, на порозі головної битви за Покровськ, яка можливо відбудеться восени.

За його словами, побоювання.зросли після публікацій у медіа інформації про те, що замість посилення позицій на цьому напрямку, українська армія заради Курська нібито зняла війська з Донецької області. На думку Селезньова, мова все ж таки йде не про фронтові частини, а про ті, які пройшли відновлення.

Ексречник Генштабу зазначив, що ворог активно штурмує Покровський напрямок, але останніми днями зупинив рух по прямій і намагається розширити фланги. За його словами, найімовірніше, що найближчим часом російські війська будуть зосереджуватися на цьому.

Щодо того, чого чекати на Донбасі восени, Селезньов сподівається на прогнози начальника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова. Співрозмовник нагадав, що на початку серпня той заявив, що російський наступ давно затягнувся і може тривати ще півтора-два місяці.

"Якщо його прогнози збудуться, то до початку жовтня в окупантів не буде ресурсів, вони стануть в оборону, а для нас відкриється вікно можливостей. Як ми ним скористаємося, залежить від допомоги західних партнерів. На жаль, особливо втішних новин немає", - зазначив Селезньов.

Покровський напрямок

Покровський район протягом останніх кількох місяців є найгарячішою та найскладнішою точкою фронту. Росіяни продовжують активно наступати, намагаючись захопити Покровськ - одне із найважливіших міст Донецької області.

Місцева влада вже закликала місцеве населення до термінової евакуації, оскільки ворог все ближче до міста. Вводили примусову евакуацію дітей із дітьми. Однак наразі евакуації з Покровська вже немає.

В інтерв'ю CNN головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що поки що просування Росії в бік Покровська зупинилось. Однак у місті дуже небезпечно для мирного населення.