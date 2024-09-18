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Битва за Покровськ буде кульмінацією військової кампанії Москви цього року, - The Guardian

Ілюстративне фото: битва за Покровськ буде кульмінацією військової кампанії Москви цього року (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Політичною стратегією російського диктатора Володимира Путіна є захоплення усієї Донецької області. Битва за Покровськ, ймовірно, стане кульмінацією військової кампанії Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що протягом останнього місяця росіяни накопичували сили на Покровському напрямку. Зокрема, це може бути частиною широкомасштабного російського наступу, яке почалося із захоплення Авдіївки. Ймовірно, його мета - розширити вузький виступ углиб території України та захопити місто Покровськ.

The Guardian зазначає, що росіянам Покровськ важливий тим, що місто є базою матеріально-технічного забезпечення та основним транспортним вузлом Збройних сил України.

Як пише видання, битва за Покровськ, найімовірніше, стане кульмінацією військової кампанії Москви цього року. Однак якщо росіяни і захоплять місто, це буде досить не легко.

Яка ситуація у Покровську

Покровськ - це місто у Донецькій області, яке протягом останнього часу є ціллю росіян. Вони кидають всі можливі сили для того, щоб прорвати оборону українських військ.

Жителів Покровська закликають терміново евакуюватися через ситуацію з безпекою. Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Курська операція ЗСУ позбавила РФ можливості маневру на Покровському напрямку.

Водночас за даними Forbes військові Збройних сил України почали контратакувати окупантів під Покровськом.

Детальніше про те, що відбувається під Покровськом і чи сповільнила наступ Росія - у матеріалі РБК-Україна.

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