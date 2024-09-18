Битва за Покровськ буде кульмінацією військової кампанії Москви цього року, - The Guardian

Зазначається, що протягом останнього місяця росіяни накопичували сили на Покровському напрямку. Зокрема, це може бути частиною широкомасштабного російського наступу, яке почалося із захоплення Авдіївки. Ймовірно, його мета - розширити вузький виступ углиб території України та захопити місто Покровськ.

The Guardian зазначає, що росіянам Покровськ важливий тим, що місто є базою матеріально-технічного забезпечення та основним транспортним вузлом Збройних сил України.

Як пише видання, битва за Покровськ, найімовірніше, стане кульмінацією військової кампанії Москви цього року. Однак якщо росіяни і захоплять місто, це буде досить не легко.

Яка ситуація у Покровську

Покровськ - це місто у Донецькій області, яке протягом останнього часу є ціллю росіян. Вони кидають всі можливі сили для того, щоб прорвати оборону українських військ.