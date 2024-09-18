Битва за Покровск будет кульминацией военной кампании Москвы в этом году, - The Guardian

Политическая стратегия российского диктатора Владимира Путина - захват всей Донецкой области. Сражение за Покровск, вероятно, станет кульминацией военной кампании Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Отмечается, что в последний месяц россияне накапливали силы на Покровском направлении. В частности, это может быть частью широкомасштабного российского наступления, которое началось с захвата Авдеевки. Вероятно, его цель – расширить узкое выступление вглубь территории Украины и захватить город Покровск.
The Guardian отмечает, что россиянам Покровск важен, что город является базой материально-технического обеспечения и основным транспортным узлом Вооруженных сил Украины.
Как пишет издание, битва за Покровск, вероятнее всего, станет кульминацией военной кампании Москвы в этом году. Однако если россияне и захватят город, это будет достаточно нелегко.
Покровск – это город в Донецкой области, который в последнее время является целью россиян. Они бросают все возможные силы, чтобы прорвать оборону украинских войск.
Жителей Покровска призывают срочно эвакуироваться из-за ситуации с безопасностью. На днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Курская операция ВСУ лишила РФ возможности маневра на Покровском направлении.
В то же время, по данным Forbes, военные Вооруженных сил Украины начали контратаковать оккупантов под Покровском.
Детальнее о том, что происходит под Покровском и замедлила ли наступление Россия - в материале РБК-Украина.
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