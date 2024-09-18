ua en ru
Чт, 19 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Битва за Покровськ буде кульмінацією військової кампанії Москви цього року, - The Guardian

Середа 18 вересня 2024 23:28
UA EN RU
Битва за Покровськ буде кульмінацією військової кампанії Москви цього року, - The Guardian Ілюстративне фото: битва за Покровськ буде кульмінацією військової кампанії Москви цього року (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Політичною стратегією російського диктатора Володимира Путіна є захоплення усієї Донецької області. Битва за Покровськ, ймовірно, стане кульмінацією військової кампанії Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що протягом останнього місяця росіяни накопичували сили на Покровському напрямку. Зокрема, це може бути частиною широкомасштабного російського наступу, яке почалося із захоплення Авдіївки. Ймовірно, його мета - розширити вузький виступ углиб території України та захопити місто Покровськ.

The Guardian зазначає, що росіянам Покровськ важливий тим, що місто є базою матеріально-технічного забезпечення та основним транспортним вузлом Збройних сил України.

Як пише видання, битва за Покровськ, найімовірніше, стане кульмінацією військової кампанії Москви цього року. Однак якщо росіяни і захоплять місто, це буде досить не легко.

Яка ситуація у Покровську

Покровськ - це місто у Донецькій області, яке протягом останнього часу є ціллю росіян. Вони кидають всі можливі сили для того, щоб прорвати оборону українських військ.

Жителів Покровська закликають терміново евакуюватися через ситуацію з безпекою. Днями головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Курська операція ЗСУ позбавила РФ можливості маневру на Покровському напрямку.

Водночас за даними Forbes військові Збройних сил України почали контратакувати окупантів під Покровськом.

Детальніше про те, що відбувається під Покровськом і чи сповільнила наступ Росія - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Покровськ Війна в Україні
NEWS
Наслідки видно з космосу: що відомо про удар по складу з ракетами у Тверській області
Наслідки видно з космосу: що відомо про удар по складу з ракетами у Тверській області
DAILY
Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Польовий командир "Курт": У нас все ще існує радянська школа побудови армії