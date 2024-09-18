Битва за Покровск будет кульминацией военной кампании Москвы в этом году, - The Guardian

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что в последний месяц россияне накапливали силы на Покровском направлении. В частности, это может быть частью широкомасштабного российского наступления, которое началось с захвата Авдеевки. Вероятно, его цель – расширить узкое выступление вглубь территории Украины и захватить город Покровск.

The Guardian отмечает, что россиянам Покровск важен, что город является базой материально-технического обеспечения и основным транспортным узлом Вооруженных сил Украины.

Как пишет издание, битва за Покровск, вероятнее всего, станет кульминацией военной кампании Москвы в этом году. Однако если россияне и захватят город, это будет достаточно нелегко.

Какая ситуация в Покровске

Покровск – это город в Донецкой области, который в последнее время является целью россиян. Они бросают все возможные силы, чтобы прорвать оборону украинских войск.