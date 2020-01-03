Битва за коноплю: сможет ли Украина в 2020 году легализировать марихуану

Фото: Виталий Носач / РБК-Украина

В середине октября прошлого года в "Слуге народа" объявили о планах по легализации в Украине медицинского каннабиса. Депутаты говорят о поддержке этого процесса в обществе и на острой необходимости легализации употребления марихуаны как для ветеранов с ПТСР, так и для лечения тяжелобольных пациентов.

Спустя два месяца соответствующий законопроект о "легалайзе" не только не принят, но даже не зарегистрирован в парламенте. Основная битва между всеми заинтересованным сторонами назначена на 2020 год. Кто и как пытается затормозить или ускорить процесс легализации марихуаны – в материале РБК-Украина.

Употребление пациентами каннабиноидов, по данным экспертов "Украинской ассоциации медицинского каннабиса", помогает в преодолении острых и хронических болей, судорог, а кроме того они эффективны при лечении депрессий и других расстройств психического состояния.

Соответствующего лечения требуют около 2 млн украинцев. Это онкобольные, пациенты с болезнью Альцгеймера, паллиативными болезнями и эпилепсией. Кроме того, по статистике, ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство, – ред.) наблюдается в той или иной форме у почти 80% ветеранов боевых действий.

На данный момент в Украине выращивание конопли и использование ее для изготовления препаратов запрещено законом. За выращивание и хранение данного вида растений грозит наказание от штрафа в 300 гривен до 3 лет тюрьмы.

Верховная рада прошлого созыва попыталась урегулировать этот вопрос под конец своей каденции, но не успела. Документ авторства почти сотни нардепов, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, был внесен только в мае 2019 года.

В новом созыве парламента, по данным РБК-Украина, уже готов не один, а несколько законопроектов. Более того, согласно одному из них, легализован может быть не только медицинский, но даже рекреационный каннабис, то есть употребляемый не с целью лечения, а для получения удовольствия или отдыха.

Перезревший вопрос

Один из лоббистов принятия закона о легализации марихуаны, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев утверждает, что большинство депутатов поддерживают "легалайз".

"Это не тот вопрос, с которым можно долго медлить. Потому что всем скептикам и критикам я советую хотя бы раз сходить на "Конопляный марш", к которому присоединилась Ассоциация онкобольных, и посмотреть им в глаза и перестать нести чушь. Потому что каннабис – это в первую очередь лекарства", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Депутат сообщил, что на данный момент разработаны два законопроекта о легализации каннабиса: один более либеральный, другой менее. К примеру, споры идут о минимально разрешенном допустимом объеме для выращивания конопли фермерскими хозяйствами.

"Мы все-таки не Голландия, потому нам было бы выгоднее иметь не большое товарное производство, а средне-товарное. Это было бы выгодно и производителям и потребителям", – убежден Потураев.

Положительное решение данного вопроса, по его мнению, будет значительно стимулировать украинскую фармацевтическую отрасль и привлекать иностранные инвестиции.

Кроме того, нардеп поддерживает поэтапную легализацию и рекреационного каннабиса, к примеру, через 3 года после медицинского. По его данным, сейчас "черный рынок" такой марихуаны в Украине достигает около 10 млрд гривен ежемесячно.

"По самым грубым подсчетам, у нас потребителей рекреационного каннабиса около 5 млн человек, которые тратят на него до 100 долларов в месяц каждый. Вот и весь расчет", – отметил Потураев.

Организатор "Конопляных маршей" Тарас Ратушный говорит, что вопрос легализации уже "перезрел" в Украине. Это подтверждает, в том числе, и социология.

"Этот процесс поддерживает большинство опрошенных украинцев. Это вообще вопрос сугубо профессиональный, а не вопрос референдумов или чего-либо другого. Тут существует абсолютный консенсус экспертов-врачей относительно необходимости законодательных изменений", – сказал он РБК-Украина.

В то же время, Ратушный уверен, что на данный момент власть сознательно решила заблокировать активно начавшийся процесс законодательных изменений в сфере "легалайза".

Пересечение интересов

Источник РБК-Украина в руководстве фракции монобольшинства косвенно подтверждает эту догадку.

"Законопроект (о легализации медканнабиса, – ред.) не внесен, потому что на фракции договорились, что сейчас и так хватает напряжения в социуме. Мы договорились, что это вопрос точно на следующий год. Хотя надо будет еще посмотреть, что будет на улицах твориться. Ведь "раскачать" людей можно и по этому вопросу, было бы желание", – резюмирует он.

В свою очередь, Ратушный отмечает активную роль Министерства внутренних дел в "торможении" легализации марихуаны.

"Мы понимаем, что осуществляется давление на фракцию и на народных депутатов, чтоб отсрочить каким либо образом регистрацию законопроекта. Это давление делается через окружение Владимира Зеленского, которое "инсталлировано" в Министерство внутренних дел. Эти люди, фактически руководствуясь необъяснимыми мотивами, убеждают, что необходимо этот процесс отстрочить", – заявляет активист.

Он считает такие действия МВД выходящими за рамки полномочий министерства.

"Лечение людей и доступ пациентов к лекарствам не являются компетенцией правоохранительных органов. Правоохранители отвечают исключительно за контроль над незаконным оборотом наркотических средств", – подчеркивает Ратушный.

Депутат Потураев также обращает внимание на возможную заинтересованность Министерства внутренних дел в этой сфере.

"МВД – это вообще отдельный аспект. Если мы хотим постоянно иметь связи полиции и других правоохранителей с организованной преступностью (имеется в виду наркопреступность, – ред.), то конечно можем продолжать существующую практику. А если мы хотим победить эти коррупционные связи – то должны пойти другим путем", – считает он.

Профильный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, отвечающий за политику в сфере оборота наркотиков, не скрывает своего крайне негативного отношения к легализации каннабиса, в том числе и медицинского, в существующих условиях.

"Для всех желающих, незаметно, тихо, под шум волны, пропихнуть, протащить, пронести легализацию марихуаны, медканнабиса – нет, этого не будет, забудьте как минимум на год (то есть до декабря 2020 года, – ред.). Потерпите, господа бизнесмены", – написал в Facebook заместитель министра в начале декабря.

По его мнению, не менее года необходимо правоохранителям, чтобы закрыть все точки по нелегальной торговле каннабисом, а также решить вопрос с Министерством здравоохранения о возможной незаконной продаже рецептов для желающих употреблять марихуану.

Немного иначе видит решение этого вопроса еще один замминистра внутренних дел Антон Геращенко, который во времена депутатства был одним из подписантов законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

"Нет никакого противодействия со стороны МВД. У нас есть позиция – мы говорим только о том, что может быть разрешено использование каннабиса в виде таблеток или мазей, но не в виде курительных смесей на основе каннабиса, то есть не в виде "травки". Мы против курения выращенного у себя дома каннабиса", – заявил он в комментарии РБК-Украина.

Тем временем, не дожидаясь законодательных изменений, 17 декабря впервые в Украине суд в Вознесенске Николаевской области оправдал местного жителя – инвалида І-й группы, употреблявшего собственноручно выращенную коноплю в медицинских целях.