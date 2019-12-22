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В Британии легализовали лекарства на основе конопли

Новости » В мире     22.12.2019 - 05:26
В Британии легализовали лекарства на основе конопли
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Врачи смогут назначить препарат "Эпидиолекс" с 6 января

В Великобритании люди, больные тяжелой эпилепсией, смогут получить доступ к лекарствам на основе каннабиса с начала 2020 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Национальная служба здоровья заявила, что врачи смогут назначить препарат "Эпидиолекс" с 6 января. Лекарство будут назначать взрослым и детям старше двух лет.

Клинические испытания показали, что пероральный раствор, содержащий каннабидиол, может уменьшить количество припадков до 40% у некоторых детей.

Лекарства будут использовать для лечения двух редких, но тяжелых форм детской эпилепсии - синдрома Леннокса Гастаута и синдрома Дравета.

Отметим, что эпидеолекс - первое лекарство на основе каннабиноидов растительного происхождения, утвержденное Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Каннабидиол (CBD) - не психоактивное вещество, было обнаружена в конопле среди других каннабиноидов. В отличие от тетрагидроканнабинола, каннабидиол не вызывает эйфорических эффектов.

Напомним, нижняя палата парламента Франции в пятницу, 25 октября приняла закон, который разрешает использование марихуаны в медицинских целях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не исключает, что в ближайшее время в Верховной раде может появиться новый законопроект о легализации медицинского каннабиса.

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