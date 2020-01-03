Битва за коноплю: чи зможе Україна в 2020 році легалізувати марихуану

Фото: Віталій Носач / РБК-Україна

У середині жовтня минулого року в "Слузі народу" оголосили про плани легалізації в Україні медичного канабісу. Депутати говорять про підтримки цього процесу в суспільстві і на гострій необхідності легалізації вживання марихуани як для ветеранів з ПТСР, так і для лікування важкохворих пацієнтів.

Через два місяці відповідний законопроект про "легалайз" не лише не ухвалений, а навіть не зареєстрований у парламенті. Основна битва між усіма зацікавленими сторонами призначена на 2020 рік. Хто і як намагається загальмувати або прискорити процес легалізації марихуани – в матеріалі РБК-Україна.

Вживання пацієнтами каннабіноїдів, за даними експертів "Української асоціації медичного канабісу", допомагає в подоланні гострих і хронічних болів, судом, а крім того вони ефективні при лікуванні депресій і інших розладів психічного стану.

Відповідного лікування потребують близько 2 млн українців. Це онкохворі, пацієнти з хворобою Альцгеймера, паліативними хворобами та епілепсією. Крім того, за статистикою, ПТСР (посттравматичний стресовий розлад, – ред.) спостерігається в тій чи іншій формі у майже 80% ветеранів бойових дій.

На даний момент в Україні вирощування коноплі і використання її для виготовлення препаратів заборонено законом. За вирощування та зберігання даного виду рослин загрожує покарання від штрафу у 300 гривень до 3 років в'язниці.

Верховна рада минулого скликання спробувала врегулювати це питання під кінець своєї каденції, але не встигла. Документ авторства майже сотні нардепів, що дозволяв вирощування конопель для наукових, промислових, навчальних і медичних цілей, був внесений тільки в травні 2019 року.

В новому скликанні парламенту, за даними РБК-Україна, вже готовий не один, а кілька законопроектів. Більш того, згідно до одного з них, легалізований може бути не тільки медичний, але навіть рекреаційний канабіс, тобто той, що вживається не з метою лікування, а для отримання задоволення або відпочинку.

Перезріле питання

Один з лобістів прийняття закону про легалізацію марихуани, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв стверджує, що більшість депутатів підтримують "легалайз".

"Це не те питання, з яким можна довго зволікати. Тому що всім скептикам і критикам я раджу хоча б раз сходити на "Конопляний марш", до якого приєдналася Асоціація онкохворих, і подивитися їм в очі і перестати нести нісенітницю. Тому що канабіс – це в першу чергу ліки", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Депутат повідомив, що на даний момент розроблені два законопроекти щодо легалізації канабісу: один більш ліберальний, інший менш. Наприклад, суперечки йдуть про мінімально дозволений допустимий обсяг для вирощування конопель фермерськими господарствами.

"Ми все-таки не Голландія, тому нам було б вигідніше мати не велике товарне виробництво, а середньо-товарне. Це було б вигідно і виробникам і споживачам", – переконаний Потураєв.

Позитивне вирішення даного питання, на його думку, буде значно стимулювати українську фармацевтичну галузь і залучати іноземні інвестиції.

Крім того, нардеп підтримує поетапну легалізацію і рекреаційного канабісу, наприклад, через 3 роки після медичного. За його даними, зараз "чорний ринок" такої марихуани в Україні сягає близько 10 млрд гривень щомісяця.

"За приблизними підрахунками, у нас споживачів рекреаційного канабісу близько 5 млн осіб, які витрачають на нього до 100 доларів на місяць кожен. Ось і весь розрахунок", – зазначив Потураєв.

Організатор "Конопляних маршів" Тарас Ратушний каже, що питання легалізації уже "перезріло" в Україні. Це підтверджує, зокрема, і соціологія.

"Цей процес підтримує більшість опитаних українців. Це взагалі питання суто професійне, а не питання референдумів або чого-небудь іншого. Тут існує абсолютний консенсус експертів-лікарів щодо необхідності законодавчих змін", – сказав він РБК-Україна.

У той же час, Ратушний впевнений, що на даний момент влада свідомо вирішила заблокувати процес законодавчих змін у сфері "легалайзу", який активно розпочався.

Перетин інтересів

Джерело РБК-Україна в керівництві фракції монобільшості побічно підтверджує цю здогадку.

"Законопроект (про легалізацію медканабісу, – ред.) не внесено, тому що на фракції домовилися, що зараз і так вистачає напруги в соціумі. Ми домовилися, що це питання точно на наступний рік. Хоча треба буде ще подивитися, що буде на вулицях робитися. Адже "розгойдати" людей можна і з цього питання, було б бажання", – резюмує співрозмовник.

У свою чергу, Ратушний відзначає активну роль Міністерства внутрішніх справ в "гальмуванні" легалізації марихуани.

"Ми розуміємо, що здійснюється тиск на фракцію і на народних депутатів, щоб відстрочити якимось чином реєстрацію законопроекту. Цей тиск чиниться через оточення Володимира Зеленського, яке "інстальоване" у Міністерство внутрішніх справ. Ці люди, фактично керуючись незрозумілими мотивами, переконують, що необхідно цей процес відстрочити", – заявляє активіст.

Він вважає, що такі дії МВС виходять за межі повноважень міністерства.

"Лікування людей і доступ пацієнтів до ліків не є компетенцією правоохоронних органів. Правоохоронці відповідають виключно за контроль над незаконним обігом наркотичних засобів", – підкреслює Ратушний.

Депутат Потураєв також звертає увагу на можливу зацікавленість Міністерства внутрішніх справ у цій сфері.

"МВС – це взагалі окремий аспект. Якщо ми хочемо постійно мати зв'язки поліції та інших правоохоронців з організованою злочинністю (мається на увазі наркозлочинність, – ред.), то звичайно можемо продовжувати існуючу практику. А якщо ми хочемо перемогти ці корупційні зв'язки, то повинні піти іншим шляхом", – вважає він.

Профільний заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі, який відповідає за політику у сфері обігу наркотиків, не приховує свого вкрай негативного ставлення до легалізації канабісу, в тому числі і медичного, у нинішніх умовах.

"Для всіх бажаючих, непомітно, тихо, під шум хвилі, пропхати, протягти, пронести легалізацію марихуани, медканабісу – ні, цього не буде, забудьте як мінімум на рік (тобто до грудня 2020 року, – ред.). Потерпіть, панове бізнесмени", – написав у Facebook заступник міністра на початку грудня.

На його думку, не менше року необхідно правоохоронцям, щоб закрити всі точки з нелегальної торгівлі канабісом, а також вирішити питання з Міністерством охорони здоров'я щодо можливого незаконного продажу рецептів для бажаючих вживати марихуану.

Трохи інакше бачить вирішення цього питання ще один заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, який в часи депутатства був одним із підписантів законопроекту про легалізацію медичного канабісу.

"Немає ніякої протидії з боку МВС. У нас є позиція – ми говоримо тільки про те, що може бути дозволено використання канабісу у вигляді таблеток або мазей, але не у вигляді курильних сумішей на основі канабісу, тобто не у вигляді "травички". Ми проти куріння вирощеного у себе вдома канабісу", – заявив він в коментарі РБК-Україна.

Тим часом, не чекаючи законодавчих змін, 17 грудня вперше в Україні суд у Вознесенську Миколаївської області виправдав місцевого мешканця – інваліда І-ї групи, що вживав власноруч вирощену коноплю в медичних цілях.