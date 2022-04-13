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"Битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой": Ермак призвал не медлить с эвакуацией

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал жителей Луганской и Донецкой областей не медлить и как можно быстрее эвакуироваться. Поскольку битва с Россией за эти территории будет тяжелой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Telegram.

"Людям из Луганской и Донецкой областей сегодня действительно нужно эвакуироваться. Поддерживаю Главу Луганской ОВА Сергея Гайдая, который призывает украинцев садиться в автобусы для эвакуации и ехать в более безопасные регионы", - написал Ермак.

Он подчеркнул, нужно четко понимать, что Россия накапливает силы и стреляет по жилым кварталам.

"Там готовы убивать мирных людей просто так, использовать их как живой щит. Битва за Донецкую и Луганскую области будет тяжелой, и мирные люди должны уехать туда, где можно переждать обострение, уберечь детей и облегчить работу ВСУ по врагу. Не медлите, власти делают все для эвакуации. Все будет Украина", - призвал Ермак.

Напомним, сегодня глава Луганской ОГА Сергей Гайдай призвал жителей региона "эвакуироваться, пока есть такая возможность" и назвал места сбора.

Вместе с тем УЗ назначила на сегодня ряд эвакуационных поездов с востока Украины.

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ЛуганскДонбассэвакуацияДонецкая областьАндрей ЕрмакВойна России против Украины