Битва за Донбасс определит ее судьбу: Арестович о третьей фазе войны

"Эта битва хоть и важна и судьба ее определит третью фазу войны, эта фаза будет такой же провальной, как и первая фаза. По соотношению сил и средств она не позволяет решить поставившие их задачи. Единственное, чем это оправдано с их стороны, это политическая воля, которая заставляет их военных гнать вперед и неспособность их военных объяснить, что они не могут выполнить цели, которые перед ними поставлены", - рассказал он.

По словам Арестовича, после того, как РФ потратит последние оперативные резервы, она будет способна только на тактические действия.

"У них три выхода: становиться в оборону, пытаться подкреплять ее политическими объявлениями каких-то херсонских народных республик или идти. Но мирные переговоры еще возможны. Я думаю, что пойдут мирными переговорами, они будут пытаться договориться, обмануть нас и сделать вид, что так все с самого начала и планировалось, что админграница так называемых "ЛНР" и "ДНР" это и есть то, к чему все шло...",- отметил он.

Напомним, ранее Арестович заявлял, что Россия продолжит наносить ракетные удары по Украине до последнего дня войны. Такая тактика продлится еще как минимум месяц.

Добавим, также советник Офиса президента заявил, что в случае захвата Мариуполя Вооруженные силы Украины будут действовать решительно и окончательно будут добивать российские войска на украинской земле.

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