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Битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

В рамках войны России против Украины битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Брюсселе.

"Битва за Донбасс будет напоминать вам, говорю это с сожалением, но это правда, будет напоминать Вторую мировую войну. С крупными операциями, маневрами, с применением тысяч танков, бронированной техники, самолетов и артиллерии. Это не будет локальная операция России, с учетом того, как она к этому готовится", - отметил он.

По его словам, у России есть свой план, у Украины - свой, и исход этой битвы решится на поля боя.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович усомнился, что российские войска смогут окружить силы операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, поскольку в этом районе складывается неблагоприятная ситуация для противника.

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ДонбассДмитрий КулебаВойна России против Украины