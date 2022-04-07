RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

У рамках війни Росії проти України битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Брюсселі.

"Битва за Донбас буде нагадувати вам, кажу це з жалем, але це правда, буде нагадувати Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків і артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", - зазначив він.

За його словами, у Росії є свій план, в України - свій, і результат цієї битви вирішиться на поля бою.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович засумнівався, що російські війська матимуть змогу оточити сили операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, оскільки в цьому районі складається несприятлива ситуація для противника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасДмитро КулебаВійна Росії проти України