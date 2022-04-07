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Арестович о российском окружении сил ООС на Донбассе: попытка окажется напрасной

Новина українською →
Киев, Четверг 07 апреля 2022 11:48
Арестович о российском окружении сил ООС на Донбассе: попытка окажется напрасной Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Попытка российских войск окружить силы операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе окажется напрасной. В этом районе складывается неблагоприятная ситуация для противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Противник развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска и пытается атаковать по линии Угледар - Марьинка. Это попытка окружить наши войска, но я думают, что попытка окажется напрасной, слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет", - отметил он.

Напомним, ранее британская разведка сообщила, что наступление на востоке Украины стало основным направлением военных действий со стороны России.

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