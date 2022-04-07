Арестович о российском окружении сил ООС на Донбассе: попытка окажется напрасной

"Противник развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска и пытается атаковать по линии Угледар - Марьинка. Это попытка окружить наши войска, но я думают, что попытка окажется напрасной, слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет", - отметил он.