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Биткойн вырос почти на 8% и достиг 48,2 тысячи долларов

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 15:43
Биткойн вырос почти на 8% и достиг 48,2 тысячи долларов Фото: биткойн (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Курс криптовалюты биткойн (bitcoin) за сутки вырос почти на 8%. На данный момент он торгуется около отметки в 48,2 тысячи долларов.

Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

По состоянию на 15:30 по киевскому времени биткойн торгуется на отметке 48 172 доллара. Суточный прирост составил почти 8%.

Напомним, в конце прошлой недели стоимость биткойна достигла показателя в 44 286 долларов, упав в течение торговой сессии на 9,9%.

Также сообщалось, что криптовалютная биржа Coinbase намерена провести прямой листинг на бирже Nasdaq. Это может сделать Coinbase одной из крупнейших публичных компаний на Nasdaq, первую строчку занимает Facebook.

Coinbase в прошлом году получила прибыль в размере 322 млн долларов, а чистая выручка выросла более чем вдвое до 1,14 млрд долларов. Около 96% выручки в прошлом году было получено за счет комиссионных за транзакции на ее бирже.

Рынки криптовалюты в этом году демонстрируют рекордный рост, поскольку крупные компании начали серьезно относиться к развивающемуся классу активов, инвестируя в сектор и вызывая доверие у мелких игроков.

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