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Биткойн вырос на 16% на фоне легализации в Сальвадоре

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Среда 09 июня 2021 20:19
Биткойн вырос на 16% на фоне легализации в Сальвадоре Фото: Биткойн вырос на 16% на фоне легализации в Сальвадоре (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Курс биткойна вырос на 16%, почти до 36,7 тысячи долларов. Стоимость криптовалюты растет на фоне легализации биткойна парламентом Сальвадора.

Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Максимальная стоимость биткойна 9 июня на крупнейших биржах достигала 36,69 тысячи долларов. К 18:54 рост замедлился до 15%.

За неделю курс биткойна снизился на 4%.

Напомним, сегодня Сальвадор первым в мире легализовал биткойны как платежное средство. Их использование в качестве законного платежного средства вступит в силу через 90 дней.

Кроме того, ранее Службы безопасности Украины накрыла майнеров криптовалюты, которые подключились к трансформаторной подстанции в Днепропетровской области.

До этого Иран запретил майнинг на 4 месяца из-за дефицита электроэнергии.

Добавим, что биткойн 19 мая упал ниже отметки в 40 000 долларов до минимума за 3,5 месяца. Падение произошло после того, как Китай ввел новые ограничения на транзакции с криптовалютами.

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