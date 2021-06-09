Биткойн вырос на 16% на фоне легализации в Сальвадоре

Курс биткойна вырос на 16%, почти до 36,7 тысячи долларов. Стоимость криптовалюты растет на фоне легализации биткойна парламентом Сальвадора.

Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap .

За неделю курс биткойна снизился на 4%.

Максимальная стоимость биткойна 9 июня на крупнейших биржах достигала 36,69 тысячи долларов. К 18:54 рост замедлился до 15%.

Напомним, сегодня Сальвадор первым в мире легализовал биткойны как платежное средство. Их использование в качестве законного платежного средства вступит в силу через 90 дней.

Кроме того, ранее Службы безопасности Украины накрыла майнеров криптовалюты, которые подключились к трансформаторной подстанции в Днепропетровской области.

До этого Иран запретил майнинг на 4 месяца из-за дефицита электроэнергии.

Добавим, что биткойн 19 мая упал ниже отметки в 40 000 долларов до минимума за 3,5 месяца. Падение произошло после того, как Китай ввел новые ограничения на транзакции с криптовалютами.