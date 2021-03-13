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Биткойн впервые в истории превысил уровень в 60 тысяч долларов

Автор: Александр Белоус

Биткойн в субботу, 13 марта, подорожал на 7% и впервые в истории поднялся выше 60 тысяч долларов. В моменте криптовалюта торговалась по 60 190 долларов.

Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Ранее в субботу биткойн поднялся выше 59 тысяч долларов - до нового максимума.

Отметим, биткойн достиг исторического максимума в 58 354 долларов 21 февраля. В результате его рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов. Затем биткойн упал до 45 тысяч долларов, однако в марте рост возобновился.

Согласно последнему отчету Goldman Sachs, по состоянию на 4 марта годовая доходность биткойна, составлявшая около 70%, была примерно вдвое выше, чем у следующего ближайшего конкурента, энергетического сектора.

Отметим, рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon. Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.

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