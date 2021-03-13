Биткойн обновил исторический максимум: сколько стоит криптовалюта

Биткойн в субботу, 13 марта, снова поднялся выше 59 тысяч долларов. В моменте криптовалюта подорожала до 59 749 долларов - исторического максимума.

Отметим, биткойн достиг исторического максимума в 58 354 долларов 21 февраля. В результате его рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов. Затем биткойн упал до 45 тысяч долларов, однако в марте рост возобновился.

Согласно последнему отчету Goldman Sachs, по состоянию на 4 марта годовая доходность биткойна, составлявшая около 70%, была примерно вдвое выше, чем у следующего ближайшего конкурента, энергетического сектора.