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Биткойн обновил исторический максимум: сколько стоит криптовалюта

Новина українською → Суббота 13 марта 2021 12:47
Биткойн обновил исторический максимум: сколько стоит криптовалюта Фото: биткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Александр Белоус

Биткойн в субботу, 13 марта, снова поднялся выше 59 тысяч долларов. В моменте криптовалюта подорожала до 59 749 долларов - исторического максимума.

Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Отметим, биткойн достиг исторического максимума в 58 354 долларов 21 февраля. В результате его рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов. Затем биткойн упал до 45 тысяч долларов, однако в марте рост возобновился.

Биткойн обновил исторический максимум: сколько стоит криптовалюта

Согласно последнему отчету Goldman Sachs, по состоянию на 4 марта годовая доходность биткойна, составлявшая около 70%, была примерно вдвое выше, чем у следующего ближайшего конкурента, энергетического сектора.

Напомним, рынки криптовалюты в этом году разгорелись, поскольку крупные управляющие и компании начинают серьезно относиться к развивающемуся классу активов, вкладывая деньги в сектор и вызывая доверие у мелких спекулянтов.

Отметим, рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon. Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.

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