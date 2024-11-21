Біткойн виріс на 40% після перемоги Трампа і наблизився до позначки 100 тисяч доларів

Ціна біткойна вперше перевищила 96 тисяч доларів 21 листопада, досягнувши максимуму у 96 898 доларів.

Ціна криптовалюти зросла більш ніж удвічі цього року і піднялася приблизно на 40% за два тижні з того часу, як Трамп був обраний наступним президентом США і в Конгрес було обрано багато законодавців, які підтримують криптовалюту.

"Хоча зараз він упевнено перебуває в зоні перекупленості, він наближається до рівня 100 тисяч доларів", - сказав аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

У ході своєї передвиборчої кампанії Трамп активно використовував цифрові активи, пообіцявши зробити Сполучені Штати "криптостолицею планети" і накопичити національний запас біткойнів.

Понад 4 мільярди доларів надійшло до американських біржових фондів біткойнів з моменту виборів. Цього тижня відбувся сильний дебют опціонів ETF BlackRock.

Акції, пов'язані з криптовалютою, стрімко ростуть разом із ціною біткойна. Акції майнера біткоїнів MARA Holdings зросли майже на 14% за ніч, тоді як MicroStrategy, збиткова компанія-розробник програмного забезпечення, що скуповувала біткойни, зросла на 10%, піднявши свою ринкову капіталізацію понад 100 мільярдів доларів.

"Багато хто запитує, чи внесе ця адміністрація ясність у регулювання, на яку так чекала криптоспільнота. Ймовірно, поки що зарано про це говорити", - сказав Вілл Пек, голова відділу цифрових активів у WisdomTree, глобальному емітенті біржових фондів.

За його словами, ситуація є оптимістичною не тільки для біткойну або криптовалют в цілому, але й для всієї екосистеми на основі блокчейну, яка розвивається сьогодні.