Биткойн вырос на 40% после победы Трампа и приблизился к отметке в 100 тысяч долларов

Цена биткойна впервые превысила 96 тысяч долларов 21 ноября, достигнув максимума 96 898 долларов.

Цена криптовалюты выросла более чем вдвое в этом году и поднялась примерно на 40% за две недели с тех пор, как Трамп был избран следующим президентом США и в Конгресс было избрано множество законодателей, поддерживающих криптовалюту.

"Хотя сейчас он уверенно находится в зоне перекупленности, он приближается к уровню в 100 тысяч долларов", - сказал аналитик IG Markets Тони Сикамор.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп активно использовал цифровые активы, пообещав сделать Соединенные Штаты "криптостолицей планеты" и накопить национальный запас биткойнов.

Более 4 миллиардов долларов поступило в американские биржевые фонды биткойнов с момента выборов. На этой неделе состоялся сильный дебют опционов на ETF BlackRock.

Акции, связанные с криптовалютой, стремительно растут вместе с ценой биткойна. Акции майнера биткоинов MARA Holdings выросли почти на 14% за ночь, в то время как MicroStrategy, убыточная компания-разработчик программного обеспечения, скупавшая биткойны, выросла на 10%, подняв свою рыночную капитализацию выше 100 миллиардов долларов.

"Многие задаются вопросом, внесет ли эта администрация ясность в регулирование, которую так ждало криптосообщество. Вероятно, пока еще слишком рано об этом говорить", - сказал Уилл Пек, глава отдела цифровых активов в WisdomTree, глобальном эмитенте биржевых фондов.

По его словам, ситуация является оптимистичной не только для биткойна или криптовалют в целом, но и для всей экосистемы на основе блокчейна, которая развивается сегодня.