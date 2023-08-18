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Біткойн упав до нового мінімуму на тлі розпродажу на світових фондових ринках

Фото: біткойн обвалився до мінімуму за два місяці (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Курс біткойна впав до нового двомісячного мінімуму, оскільки розпродаж охопив світові фінансові ринки. Криптовалюта знизилася в четвер, 17 серпня, на 7,2%, що стало найбільшим одноденним падінням з листопада 2022 року, коли впала провідна біржа FTX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Курс біткойна впав у п'ятницю до 26 172 доларів, найнижчого рівня із середини червня.

Світові ринки захлеснула хвиля розпродажів: основні індекси Уолл-стріт закрилися в четвер зниженням, а азіатські акції вже третій тиждень зазнають збитків через побоювання з приводу економіки Китаю та побоювання, що процентні ставки в США залишатимуться вищими протягом тривалого часу, враховуючи стійку економіку.

Джозеф Едвардс, керівник відділу досліджень Enigma Securities, пояснив рух ціни біткойна низькою волатильністю та відсутністю ентузіазму з боку роздрібних інвесторів. В останні місяці біткойн вагався близько 30 тисяч доларів.

Зазначимо, біткойн - вкрай нестабільний та ризикований актив. Протягом дня його вартість може змінюватись більш ніж на 10%.

НБУ не вважає криптовалюту платіжним засобом. Як зазначила, перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, "коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики".

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