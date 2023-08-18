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Биткойн упал до нового минимума на фоне распродажи на мировых фондовых рынках

Фото: биткойн обвалился до минимума за два месяца (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Курс биткойна упал до нового двухмесячного минимума, поскольку распродаж охватила мировые финансовые рынки. Криптовалюта снизилась в четверг, 17 августа, на 7,2%, что стало самым большим однодневным падением с ноября 2022 года, когда рухнула ведущая биржа FTX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Курс биткойна упал в пятницу до 26 172 долларов, самого низкого уровня с середины июня.

Мировые рынки захлестнула волна распродаж: основные индексы Уолл-стрит закрылись в четверг снижением, а азиатские акции уже третью неделю несут убытки из-за опасений по поводу экономики Китая и опасений, что процентные ставки в США будут оставаться выше в течение длительного времени, учитывая устойчивую экономику.

Джозеф Эдвардс, руководитель отдела исследований Enigma Securities, объяснил движение цены биткойна низкой волатильностью и отсутствием энтузиазма со стороны розничных инвесторов. В последние месяцы биткойн колебался около 30 тысяч долларов.

Отметим, биткойн - крайне нестабильный и рискованный актив. В течение дня его стоимость может изменяться более чем на 10%.

НБУ не считает криптовалюту платежным средством. Как отметила, первый заместителя главы Национального банка Екатерина Рожкова, мы уже были свидетелями серьезных потрясений на этих рынках в США, "когда оказывалось, что криптовалюты, которые должны были быть обеспечены физическими долларами, оказались необеспеченными ничем, и это очень большие риски".

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БиткоинСоединенные Штаты Америки