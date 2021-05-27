Биткойн снова упал ниже 40 тысяч долларов: что происходит с криптовалютой

Биткойн по-прежнему торгуется значительно ниже рекордного максимума в 65 000 долларов, достигнутого в апреле. Однако он отошел от минимума прошлой недели в 30 066 долларов.

Некоторые аналитики заявили, что сегодняшнее падение было относительно скромным по сравнению с недавней волатильностью, и указали на то, что рынок нашел нижний предел. Хотя очевидно, что внимание регулирующих органов и колеблющийся энтузиазм со стороны главы Tesla Илона Маска останутся серьезными рисками.

"Большая чистка, вероятно, уже произошла", - сказал аналитик IG Markets Кайл Родда, когда торговля несколько успокоилась.

Падение биткойна было вызвано мерами Китая по борьбе с майнингом и торговлей криптовалютами, также тем, что Tesla отказалась принимать его в качестве оплаты за автомобили из-за экологических опасений по поводу использования энергии.

Министерство финансов США также призвало требовать, чтобы о крупных переводах криптовалюты сообщалось в налоговую службу, а Федеральная резервная система отметила риски, связанные с криптовалютами для финансовой стабильности.

"Это не замена деньгам. В лучшем случае это альтернативный актив, хотя и не имеющий внутренней стоимости", - заявил Вишну Варатхан, глава отдела экономики и стратегии Mizuho Bank, добавив, что технология блокчейна и ее потенциал "не должны смешиваться с криптовалютами".