ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Биткойн снова поднялся выше 40 тысяч долларов

Новина українською →
Украина, Среда 26 мая 2021 12:41
Биткойн снова поднялся выше 40 тысяч долларов Фото: Биткойн снова подорожал до 40 тысяч долларов (Chris McGrath/Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Биткойн подорожал в среду, 26 мая, на 6,5% и поднялся выше 40 000 долларов впервые на этой неделе. Волатильность на рынке криптовалют не демонстрирует признаков ослабления.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Тем не менее, биткойн упал на 30% в этом месяце и потерял более 37% с рекордного максимума в 65 000 долларов, достигнутого в апреле. Однако в этом году он вырос более чем на 40%.

Среди драйверов недавнего спада биткойна были опасения по поводу запретов в Китае в отношении развивающегося сектора, а также опасения по поводу воздействия на окружающую среду производства биткойнов, энергоемкого процесса, известного как майнинг.

На прошлой неделе биткойн на очень волатильных торгах упал до 30 066 долларов, это самый низкий показатель с января

Кроме того, северный регион Китая, Внутренняя Монголия, усилил кампанию против майнинга криптовалюты во вторник, опубликовав проект правил по искоренению бизнеса через несколько дней после того, как Пекин пообещал принять жесткие меры против производства и торговли биткойнами.

Напомним, биткойн 19 мая упал ниже отметки в 40 000 долларов до минимума за 3,5 месяца. Падение произошло после того, как Китай ввел новые ограничения на транзакции с криптовалютами.

До этого биткойн просел после серии твитов основателя Tesla Илона Маска, который заявил, что компания не будет принимать его для оплаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика биткоин
NEWS
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
DAILY
Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Глава Киберполиции Александр Гринчак: Через криптовалюту проходит большинство преступных операций