Биткойн упал на 10%. Почему дешевеет криптовалюта, и при чем здесь Казахстан

Рекордное падение

Биткойн упал 10 января на 10% ниже 40 тысяч долларов впервые с сентября прошлого года. Он опустился на 40% с момента достижения рекордного максимума почти в 69 тысяч долларов в начале ноября.

"Начало 2022 года было довольно шокирующим", - сказала Фиона Чинкотта, старший аналитик финансовых рынков City Indеx агентству Blооmbеrg. "Мы знаем, что биткойн нестабилен, но даже для биткойна мы наблюдаем действительно большие движения".

Тем не менее, биткойн, созданный после глобального финансового кризиса 2008 года анонимным лицом (или группой), который известен под псевдонимом Сатоси Накамото - вырос на 500% с конца 2019 года.

События в Казахстане и отключение интернета

Непосредственное влияние на рынок криптовалют могли оказать события в Казахстане, где власти во время массовых протестов отключили Интернет. Казахстан стал популярным центром майнинга в прошлом году, после того как Китай ввел ограничения на эту деятельность. В стране располагается 18% мировых майнинговых мощностей биткойна. Это второй показатель после США.

Один из крупнейших в мире майнинговых комплексов находится возле города Экибастуз, примерно в 300 километрах от столицы Нур-Султана. Восемь ангаров, заполненных примерно 50 000 майнеров биткойнов, питаются от местной угольной электростанции, что эквивалентно потреблению города с населением около 100 000 человек.

После отключения Интернета в Казахстане xешрейт биткойна упал на 12%. Хешрейт - это единица измерения, благодаря которой определяется вычислительная мощность устройств, которые добывают криптовалюту.

Ужесточение политики ФРС США

Однако основной причиной падения биткойна стали действия центробанка США. "Криптовалюты, вероятно, останутся под давлением, поскольку ФРС сокращает свои вливания ликвидности", - сказал Джей Хэтфилд, исполнительный директор Infrаstructurе Cарitаl Аdvisоrs. "Биткойн может закончить 2022 год ниже 20 000 долларов".

По его словам, более жесткая политика ФРС влияет не только на процентные ставки, но и на премию за риск акций, поскольку ФРС выводит средства с рынков капитала. Более рискованные инвестиции, такие как убыточные технологии, акции мемов и криптовалюта, страдают непропорционально сильно по сравнению с остальным рынком, поскольку эти инвестиции примерно в два раза более волатильны, чем рынок в целом, поэтому имеют удвоенную премию за риск по сравнению со средней акцией.

Пандемия CОVID-19 помогла биткойну еще больше выйти в мейнстрим, поскольку финансовые организации и розничные инвесторы стали участвовать в крипторынке, а правительства и центральные банки предоставили рекордные суммы стимулов. Теперь, когда Федеральная резервная система планирует ужесточить политику, пострадали более рискованные активы, такие как акции и цифровые активы.