Біткойн впав на 10%. Чому дешевшає криптовалюта, і до чого тут Казахстан

Рекордне падіння

Біткойн впав 10 січня на 10% нижче 40 тисяч доларів вперше з вересня минулого року. Він опустився на 40% з моменту досягнення рекордного максимуму майже в 69 тисяч доларів на початку листопада.

"Початок 2022 року був досить шокуючим", - сказала Фіона Чинкотта, старший аналітик фінансових ринків City Indеx агентству Blооmbеrg. "Ми знаємо, що біткойн нестабільний, але навіть для біткойна ми спостерігаємо дійсно великі рухи".

Тим не менш, Біткойн, створений після глобальної фінансової кризи 2008 року анонімною особою (або групою), який відомий під псевдонімом Сатоші Накамото - виріс на 500% з кінця 2019 року.

Події в Казахстані і відключення інтернету

Безпосередній вплив на ринок криптовалют могли надати події в Казахстані, де влада під час масових протестів відключила Інтернет. Казахстан став популярним центром Майнінг торік, після того як Китай ввів обмеження на цю діяльність. У країні розташовується 18% світових майнінгових потужностей біткойнов. Це другий показник після США.

Один з найбільших у світі майнінгових комплексів знаходиться біля міста Екібастуз, приблизно в 300 кілометрах від столиці Нур-Султана. Вісім ангарів, заповнених приблизно 50 000 майнерів біткойнів, живляться від місцевої вугільної електростанції, що еквівалентно споживанню міста з населенням близько 100 000 осіб.

Після відключення Інтернету в Казахстані хешрейт біткойнов впав на 12%. Хешрейт - це одиниця виміру, завдяки якій визначається обчислювальна потужність пристроїв, які видобувають криптовалюта.

Посилення політики ФРС США

Однак основною причиною падіння біткойнов стали дії Центробанку США. "Криптовалюта, ймовірно, залишаться під тиском, оскільки ФРС скорочує свої вливання ліквідності", - сказав Джей Хетфілд, виконавчий директор Infrаstructurе Cарitаl аdvisоrs. "Біткойн може закінчити 2022 рік нижче 20 000 доларів".

За його словами, більш жорстка політика ФРС впливає не тільки на процентні ставки, але і на премію за ризик акцій, оскільки ФРС виводить кошти з ринків капіталу. Більш ризиковані інвестиції, такі як збиткові технології, акції мемів і криптовалюта, страждають непропорційно сильно в порівнянні з рештою ринку, оскільки ці інвестиції приблизно у два рази більш волатильні, ніж ринок в цілому, тому мають подвоєну премію за ризик в порівнянні з середньою акцією.

Пандемія CОVID - 19 допомогла біткойнов ще більше вийти в мейнстрім, оскільки фінансові організації і роздрібні інвестори стали брати участь в кріпторинку, а уряди і центральні банки надали рекордні суми стимулів. Тепер, коли Федеральна резервна система планує посилити політику, постраждали більш ризиковані активи, такі як акції та цифрові активи.