Биткойн стремительно дешевеет после достижения исторического максимума

Биткойн подешевел в понедельник четверг, 22 февраля, на 6,5% до 53,7 тысяч долларов. Биткойн падает после достижения исторического максимума на выходных

В воскресенье стоимость самой популярной криптовалюты в мире выросла до рекордных 58 354 долларов, в результате чего недельный прирост составил около 20%. В этом году биткойн вырос примерно на 100%. В результате его рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов.

Рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon.

Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.

Напомним, Bank of America предупредил о "пузырях" акций технологических компаний и биткойна. Как отмечает банк, беспрецедентные суммы денег, брошенные политиками на мировые финансовые рынки, подняли акции технологических компаний до рекордных значений, поскольку инвесторы погнались за доходностью инвестиций от биткойнов до реальных активов.