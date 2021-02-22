UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Биткойн стремительно дешевеет после достижения исторического максимума

Автор: Александр Белоус

Биткойн подешевел в понедельник четверг, 22 февраля, на 6,5% до 53,7 тысяч долларов. Биткойн падает после достижения исторического максимума на выходных

Об этом свидетельствуют данные сайта Coinmarketcap.

В воскресенье стоимость самой популярной криптовалюты в мире выросла до рекордных 58 354 долларов, в результате чего недельный прирост составил около 20%. В этом году биткойн вырос примерно на 100%. В результате его рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов.

Рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon.

Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.

Напомним, Bank of America предупредил о "пузырях" акций технологических компаний и биткойна. Как отмечает банк, беспрецедентные суммы денег, брошенные политиками на мировые финансовые рынки, подняли акции технологических компаний до рекордных значений, поскольку инвесторы погнались за доходностью инвестиций от биткойнов до реальных активов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины биткоинвалютарекорд
Читайте также
Биткойн превысил отметку в 58 тысяч долларов, очередной исторический показатель
Илон Маск считает завышенным курс биткойна
Прогноз погоды