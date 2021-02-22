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Біткойн стрімко дешевшає після досягнення історичного максимуму

Автор: Олександр Білоус

Біткойн подешевшав у понеділок четвер, 22 лютого, на 6,5% до 53,7 тисяч доларів. Біткойн падає після досягнення історичного максимуму на вихідних

Про це свідчать дані сайту Coinmarketcap.

У неділю вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі виросла до рекордних 58 354 доларів, в результаті чого тижневий приріст склав близько 20%. В цьому році біткойн виріс приблизно на 100%. В результаті його ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон доларів.

Зростання біткойна було викликане ознаками того, що він завойовує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до BNY Mellon.

Тим не менш, багато аналітиків та інвесторі як і раніше скептично ставляться до неоднозначно регульованих і дуже волатильних цифрових активів, які все ще мало використовуються для торгівлі.

Нагадаємо, Bank of America попередив про бульбашки акцій технологічних компаній і біткойна. Як зазначає банк, безпрецедентні суми грошей, кинуті політиками на світові фінансові ринки, підняли акції технологічних компаній до рекордних значень, оскільки інвестори погналися за прибутковістю інвестицій від біткойнів до реальних активів.

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