Биткойн рухнул почти на 30%. Торгуется на отметке около 30 000 долларов

Курс биткойна за сутки обрушился почти на 30%. Сейчас он торгуется около отметки 30 000 долларов за монету.

В частности, по состоянию на 16:15 по киевскому времени биткойн стоит 30 200 долларов. За сутки его стоимость просела почти на 30%.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о причинах очередного падения биткойна. Нынешняя ситуация связана с тем, что Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями с криптовалютой. Кроме того, Пекин предостерег инвесторов от спекулятивной торговли криптовалютами.

До этого биткойн просел после серии твитов основателя Tesla Илона Маска, который заявил, что компания не будет принимать его для оплаты. Однако впоследствии биктойн отыграл падение и стабилизировался на уровне 40 000 долларов за монету.

Отметим, недавняя распродажа биткойнов и других цифровых валют вернула рыночную капитализацию всех криптовалют ниже 2 триллионов долларов по сравнению с недавним рекордом в 2,5 триллиона.