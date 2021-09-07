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Биткойн резко обвалился на 12%

Автор: Сергей Новиков

Криптовалюта биткойн в ходе сегодняшних торгов резко обвалилась. В течение дня ее стоимость просела на 12%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи Coindesk.

В частности, по состоянию на 18:15 по киевскому времени курс биткойна находился на уровне 45 737 долларов. Падение с начала торговой сессии составило 11,56%.

Отметим, до этого биткойн демонстрировал сильный рост, поднявшись почти до 52 000 долларов, достигнув самого высокого уровня с мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Сальвадор стал первой страной в мире, которая признала биткойн в качестве законного платежного средства.

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