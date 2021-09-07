ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Биткойн резко обвалился на 12%

Новина українською →
Вторник 07 сентября 2021 18:29
Биткойн резко обвалился на 12% Фото: биткойн резко подешевел (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Криптовалюта биткойн в ходе сегодняшних торгов резко обвалилась. В течение дня ее стоимость просела на 12%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи Coindesk.

В частности, по состоянию на 18:15 по киевскому времени курс биткойна находился на уровне 45 737 долларов. Падение с начала торговой сессии составило 11,56%.

Отметим, до этого биткойн демонстрировал сильный рост, поднявшись почти до 52 000 долларов, достигнув самого высокого уровня с мая.

Напомним, ранее сообщалось, что Сальвадор стал первой страной в мире, которая признала биткойн в качестве законного платежного средства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биткоин
NEWS
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
В Раде рассказали, когда рассмотрят закон об олигархах
DAILY
Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пенсии, налоги и олигархи. Чем займется Рада этой осенью