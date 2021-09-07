Биткойн резко обвалился на 12%

Криптовалюта биткойн в ходе сегодняшних торгов резко обвалилась. В течение дня ее стоимость просела на 12%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи Coindesk .

В частности, по состоянию на 18:15 по киевскому времени курс биткойна находился на уровне 45 737 долларов. Падение с начала торговой сессии составило 11,56%.

Отметим, до этого биткойн демонстрировал сильный рост, поднявшись почти до 52 000 долларов, достигнув самого высокого уровня с мая.