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Біткойн різко обвалився на 12%

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Вівторок 07 вересня 2021 18:29
Біткойн різко обвалився на 12% Фото: біткойн різко подешевшав (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Криптовалюта біткойн в ході сьогоднішніх торгів різко обвалилася. Протягом дня її вартість просіла на 12%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі Coindesk.

Зокрема, станом на 18:15 за київським часом курс біткойна знаходився на рівні 45 737 доларів. Падіння з початку торгової сесії склало 11,56%.

Відзначимо, до цього біткойн демонстрував сильне зростання, піднявшись майже до 52 000 доларів, досягнувши найвищого рівня з травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сальвадор став першою країною в світі, яка визнала біткойн як законний платіжний засіб.

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