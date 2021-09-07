Біткойн різко обвалився на 12%
Фото: біткойн різко подешевшав (GettyImages)
Криптовалюта біткойн в ході сьогоднішніх торгів різко обвалилася. Протягом дня її вартість просіла на 12%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі Coindesk.
Зокрема, станом на 18:15 за київським часом курс біткойна знаходився на рівні 45 737 доларів. Падіння з початку торгової сесії склало 11,56%.
Відзначимо, до цього біткойн демонстрував сильне зростання, піднявшись майже до 52 000 доларів, досягнувши найвищого рівня з травня.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сальвадор став першою країною в світі, яка визнала біткойн як законний платіжний засіб.