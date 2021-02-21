Биткойн превысил отметку в 58 тысяч долларов, очередной исторический показатель
Криптовалюта биткойн продолжает расти. Ее стоимость впервые превысила 58 тысяч долларов.
Биткойн резко пришел в движение во второй половине декабря 2020 года. 16 декабря криптовалюта обновила исторический максимум в 20 тысяч долларов, державшийся с 2017 года. С тех пор она активно растет.
Криптовалюта растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом. Президент Джо Байден продвигает свой план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов.
Вчера основатель компаний Tesla и SpaceX, один из богатейших людей мира Илон Маск заявил, что считает курс криптовалют сейчас завышенными. Речь идет о биткойне и эфире.
Также РБК-Украина писало, что благодаря подорожанию рыночная капитализация (стоимость всех биткойнов в обращении) приближается к 1 трлн долларов. Самая популярная в мире криптовалюта за неделю подорожала более чем на 8%, а с начала февраля - примерно на 60%. Аналитики связывают такое укрепление с интересом крупных инвесторов, таких как Tesla.