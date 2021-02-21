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Біткойн перевищив відмітку в 58 тисяч доларів, черговий історичний показник

Новость на русском → Світ, Неділя 21 лютого 2021 22:22
Біткойн перевищив відмітку в 58 тисяч доларів, черговий історичний показник Фото: біткойн (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Криптовалюта біткойн продовжує зростати. Її вартість перевищила 58 тисяч доларів.

Про це свідчать дані сайту Coindesk.

Біткойн різко прийшов в рух у другій половині грудня 2020 року. 16 грудня криптовалюта оновила історичний максимум у 20 тисяч доларів, тримався з 2017 року. З тих пір вона активно зростає.

Криптовалюта зростає на тлі підйому на світових фінансових ринках. Інвестори вкладаються в надії на додаткову фінансову допомогу, яка повинна вивести найбільшу економіку світу з спаду, викликаного коронавірусом. Президент Джо Байден просуває свій план зі стимулювання економіки на 1,9 трильйона доларів.

Вчора засновник компаній Tesla і SpaceX, один з найбагатших людей світу Ілон Маск заявив, що вважає курс криптовалют зараз завищеними. Мова йде про біткойн та ефір.

Також РБК-Україна писало, що завдяки подорожчанню ринкова капіталізація (вартість всіх біткойнів в обігу) наближається до 1 трлн доларів. Найпопулярніша у світі криптовалюта за тиждень подорожчала більш ніж на 8%, а з початку лютого - приблизно на 60%. Аналітики пов'язують таке зміцнення з цікавістю великих інвесторів, таких як Tesla.

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