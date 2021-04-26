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Биткойн подорожал, компенсировав часть потерь прошлой недели

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 15:09
Биткойн подорожал, компенсировав часть потерь прошлой недели Фото: биткойн снова дорожает после рекордного падения (Chesnot/Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Биткойн подскочил на 8% в понедельник, 26 апреля, компенсировав часть потерь прошлой недели. Криптовалюта стоит почти на 20% дешевле от своего рекордного максимума, достигнутого начале этого месяца.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Биткойн вырос до 53,6 тысяч долларов после достижения самого низкого уровня с начала марта в воскресенье (47,160 тысяч долларов).

Криптовалюты резко упали в пятницу из-за опасений, что план президента США Джо Байдена по повышению налогов на прирост капитала приведет к сокращению инвестиций в цифровые активы, хотя позже они возместили часть своих потерь.

Биткойн потерял более 19% от своего рекордного уровня 14 апреля почти в 65 тысяч долларов. Тем не менее, криптовалюта выросла более чем на 80% в этом году, чему способствовало растущее принятие со стороны основных инвесторов и таких компаний, как Tesla.

Напомним, биткойн упал в пятницу, 23 апреля, на фоне слухов о том, что план президента США Джо Байдена по повышению налогов на прирост капитала ограничит инвестиции в цифровые активы. Самая популярная в мире криптовалюта подешевела на 12% до 47 714 долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Банк Англии рассмотрит вопрос о "бриткойне" или поддерживаемой центральным банком цифровой валюте.

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