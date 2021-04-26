Биткойн подорожал, компенсировав часть потерь прошлой недели

Биткойн подскочил на 8% в понедельник, 26 апреля, компенсировав часть потерь прошлой недели. Криптовалюта стоит почти на 20% дешевле от своего рекордного максимума, достигнутого начале этого месяца.

Биткойн вырос до 53,6 тысяч долларов после достижения самого низкого уровня с начала марта в воскресенье (47,160 тысяч долларов).

Криптовалюты резко упали в пятницу из-за опасений, что план президента США Джо Байдена по повышению налогов на прирост капитала приведет к сокращению инвестиций в цифровые активы, хотя позже они возместили часть своих потерь.

Биткойн потерял более 19% от своего рекордного уровня 14 апреля почти в 65 тысяч долларов. Тем не менее, криптовалюта выросла более чем на 80% в этом году, чему способствовало растущее принятие со стороны основных инвесторов и таких компаний, как Tesla.