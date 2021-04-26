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Біткойн подорожчав, компенсувавши частину втрат минулого тижня

Новость на русском → Понеділок 26 квітня 2021 15:09
Автор: Олександр Білоус

Біткойн підскочив на 8% у понеділок, 26 квітня, компенсувавши частину втрат минулого тижня. Криптовалюта коштує майже на 20% дешевше від свого рекордного максимуму, досягнутого початку цього місяця.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Біткойн виріс до 53,6 тисяч доларів після досягнення найнижчого рівня з початку березня в неділю (47,160 тисяч доларів).

Криптовалюти різко впали в п'ятницю через побоювання, що план президента США Джо Байдена щодо підвищення податків на приріст капіталу призведе до скорочення інвестицій в цифрові активи, хоча пізніше вони відшкодували частину своїх втрат.

Біткойн втратив більше 19% від свого рекордного рівня 14 квітня майже в 65 тисяч доларів. Тим не менш, криптовалюта зросла більш ніж на 80% в цьому році, чому сприяло зростаюче прийняття з боку основних інвесторів і таких компаній, як Tesla.

Нагадавши, біткойн впав у п'ятницю, 23 квітня, на тлі чуток про те, що план президента США Джо Байдена щодо підвищення податків на приріст капіталу обмежить інвестиції в цифрові активи. Найпопулярніша у світі криптовалюта подешевшала на 12% до 47 714 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Банк Англії розгляне питання про "бриткойн" або цифрову валюту, підтримувану Центральним банком.

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