Біткойн подорожчав, компенсувавши частину втрат минулого тижня

Біткойн підскочив на 8% у понеділок, 26 квітня, компенсувавши частину втрат минулого тижня. Криптовалюта коштує майже на 20% дешевше від свого рекордного максимуму, досягнутого початку цього місяця.

Біткойн виріс до 53,6 тисяч доларів після досягнення найнижчого рівня з початку березня в неділю (47,160 тисяч доларів).

Криптовалюти різко впали в п'ятницю через побоювання, що план президента США Джо Байдена щодо підвищення податків на приріст капіталу призведе до скорочення інвестицій в цифрові активи, хоча пізніше вони відшкодували частину своїх втрат.

Біткойн втратив більше 19% від свого рекордного рівня 14 квітня майже в 65 тисяч доларів. Тим не менш, криптовалюта зросла більш ніж на 80% в цьому році, чому сприяло зростаюче прийняття з боку основних інвесторів і таких компаній, як Tesla.