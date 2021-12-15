Биткойн "подорожал" почти до 800 млрд долларов из-за сбоя на криптоплощадке

В ночь 15 декабря из-за сбоя на криптоплощадке CoinMarketCap курс биктойна вырос почти до отметки 800 млрд долларов. Хотя на самом деле накануне его стоимость была около 48 000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сообщается, что из-за сбоя на CoinMarketCap стоимость всех криптовалют отображалась некорректно. В частности, курс биткойна "поднимался" до 789 млрд долларов, а его капитализация превышала 14 квинтиллионов долларов. Хотя на самом деле курс был около 48 000 долларов, а капитализация - 900 млрд долларов.

Также сообщается, что ошибка была исправлена приблизительно через час после появления. В CoinMarketCap также перезагрузили серверы.

Отметим, CoinMarketCap - это один из самых популярных в мире ресурс для отслеживания стоимости криптовалюты.