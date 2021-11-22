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Сальвадор построит первый в мире криптовалютный город

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Понедельник 22 ноября 2021 20:52
Сальвадор построит первый в мире криптовалютный город Фото: Сальвадор построит первый в мире криптовалютный город (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сальвадор планирует построить первый в мире "город биткоина", финансируемый вначале за счет облигаций, обеспеченных биткоином. Жители города будут освобождены от НДС.

Об этом заявил президент Сальвадора Найиб Букеле, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, город планируют построить в восточном регионе Ла-Унион. Он будет получать геотермальную энергию от вулкана и не будет взимать никаких налогов, кроме налога на добавленную стоимость (НДС).

"Инвестируйте сюда и зарабатывайте сколько хотите. Это полностью экологический город, который работает и питается энергией вулкана", - заявил президент Сальвадора.

Половина взимаемого НДС будет использоваться для финансирования облигаций, выпущенных для строительства города, а другая половина пойдет на оплату услуг, таких как сбор мусора, сказал Букеле, оценив общественную инфраструктуру примерно в 300 тысяч биткоинов.

Напомним, в сентябре Сальвадор первым в мире признал биткойн законным платежным средством.

Кроме того, Сальвадор ввел в эксплуатацию ферму по добыче биткоинов у подножия вулкана.

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