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Біткойн "подорожчав" майже до 800 млрд доларів через збій на криптомайданчику

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Середа 15 грудня 2021 12:01
Біткойн "подорожчав" майже до 800 млрд доларів через збій на криптомайданчику Фото: на кріптовалютному майданчику стався збій (Chris McGrath/Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У ніч 15 грудня через збій на криптомайданчику CoinMarketCap курс біктойна зріс майже до позначки 800 млрд доларів. Хоча насправді напередодні його вартість була близько 48 000 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повідомляється, що через збій на CoinMarketCap вартість всіх криптовалют відображалася некоректно. Зокрема, курс біткойна "піднімався" до 789 млрд доларів, а його капіталізація перевищувала 14 квінтільйонів доларів. Хоча насправді курс був близько 48 000 доларів, а капіталізація - 900 млрд доларів.

Також повідомляється, що помилка була виправлена приблизно через годину після появи. У CoinMarketCap також перезавантажили сервери.

Відзначимо, CoinMarketCap - це один з найпопулярніших в світі ресурс для відстеження вартості криптовалюти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сальвадор побудує перше у світі криптовалютне місто після того, як біткойн став офіційним платіжним засобом в країні.

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