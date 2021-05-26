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Біткойн знову піднявся вище 40 тисяч доларів

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Україна, Середа 26 травня 2021 12:41
Біткойн знову піднявся вище 40 тисяч доларів Фото: біткойн знову подорожчав до 40 тисяч доларів (Chris McGrath / Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн подорожчав у середу, 26 травня, на 6,5% і піднявся вище 40 000 доларів вперше на цьому тижні. Волатильність на ринку криптовалют не демонструє ознак ослаблення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Тим не менш, біткойн впав на 30% в цьому місяці і втратив більше 37% з рекордного максимуму в 65 000 доларів, досягнутого у квітні. Однак цього року він виріс більш ніж на 40%.

Серед драйверів недавнього спаду біткойнов були побоювання з приводу заборон в Китаї щодо сектора, що розвивається, а також побоювання з приводу впливу на навколишнє середовище виробництва біткойнов, енергоємного процесу, відомого як майнінг.

Минулого тижня біткойн на дуже волатильних торгах впав до 30 066 доларів, це найнижчий показник з січня

Крім того, північний регіон Китаю, Внутрішня Монголія, посилив кампанію проти майнінгу криптовалюти у вівторок, опублікувавши проект правил щодо викорінення бізнесу через кілька днів після того, як Пекін пообіцяв вжити жорстких заходів проти виробництва і торгівлі біткойнами.

Нагадавши, біткойн 19 травня впав нижче позначки в 40 000 доларів до мінімуму за 3,5 місяці. Падіння відбулося після того, як Китай ввів нові обмеження на транзакції з криптовалютами.

До цього біткойн просів після серії твітів засновника Tesla Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати.

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