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Біткойн з початку року подорожчав на 25%: що відбувається на ринку криптовалют

Фото: Біткойн подорожчав до 20 тисяч доларів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн піднявся перевищив позначку у 20 тисяч доларів уперше більш ніж за два місяці. У суботу, 14 січня, найбільша та найвідоміша криптовалюта подорожчала на 4,6% до 20 853 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому біткойн зріс на 26,4% порівняно з річним мінімумом 16 496 доларів на 1 січня.

За даними Bloomberg, другий за величиною токен Ether зріс на 9,7%, а інші, такі як Cardano та Dogecoin, також продемонстрували зростання. За даними CoinGecko, загальна ринкова капіталізація ринку криптовалют вперше з початку листопада перевищила 1 трильйон доларів.

Інфляція в США у грудні 2022 року знизилася (до 6,5%) вперше за 2,5 роки, що посилило очікування того, що Федеральна резервна система уповільнить темпи підвищення ставок і призвела до падіння долара до дев'ятимісячного мінімуму.

Це допомогло підвищити ризикові активи, такі як фондовий індекс Nasdaq 100, що зростав шість днів поспіль.

"Остання динаміка цін на цьому тижні, безумовно, дає надію", - сказав Шон Фаррелл, голова відділу стратегії цифрових активів у Fundstrat. За його словами, "є висока ймовірність того, що ціни на криптовалюту досягли абсолютного дна".

Ціна біткойна знаходилася у вузькому діапазоні від 10 до 17 тисяч доларів протягом кількох тижнів до останнього прориву. Висхідна траєкторія може надати ще більшого оптимізму ринку, який в останні місяці щосили намагався знайти хороші новини, зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року стався крах криптовалютної біржі FTX , а її засновник Сем Бенкман-Фрід втратив статки в 16 млрд доларів і гроші клієнтів

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